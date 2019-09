Uma queda de um idoso de 78 anos que circulava no Caminho da Terra Chã, logo ao raiar do dia, originou ferimentos ligeiros no ancião que, ainda assim, mereceu os cuidados do corpo de Bombeiros Sapadores do Funchal que enviaram para o local uma equipa para prestar os primeiros socorros, encarregando-se, posteriormente, de transportar o ferido ao serviço de urgência do Hospital dr. Nélio Mendonça.