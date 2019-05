Um senhor com cerca de 70 anos ficou ferido, esta tarde, após ter sofrido uma queda na praia do Gorgulho, no Funchal.

Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram alertados para o sucedido, por volta das 16h50, tendo enviado uma ambulância para o local, a fim de socorrer o homem que apresentava um corte na mão.

A vítima foi encaminhada ao Hospital Dr. Nélio Mendonça.