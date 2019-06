Queda de bicicleta no Porto Santo manda jovem para o Centro de Saúde

Uma jovem com pouco mais de 20 anos caiu esta manhã quando descia uma ladeira junto ao centro, no Porto Santo. Eram quase 7 horas quando os bombeiros receberam o alerta para prestar socorro à vítima, que na sequência da queda ficou com várias escoriações no corpo e teve de ser transportada para o Centro de Saúde para observação. Há ainda suspeita de uma torção do tornozelo.

Os Bombeiros Voluntários do Porto Santo prestaram socorro com uma ambulância e dois homens.

A jovem vítima não é da ilha, está no Porto Santo em trabalho e deslocava-se para lá de bicicleta, quando terá entrado num buraco e perdido o controle.