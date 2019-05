Queda de árvore na estrada da Eira do Serrado interrompeu circulação automóvel

Uma árvore de grandes dimensões caiu esta madrugada na zona da Eira do Serrado sem provocar estragos. O alerta foi dados aos Sapadores do Funchal por volta das 4h49 da madrugada que se deslocaram ao local. A circulação automóvel esteve interrompida durante algum tempo, mas acabou por ser restabelecida com o afastamento da árvore da estrada.

A Câmara Municipal do Funchal vai agora proceder à limpeza.