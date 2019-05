Queda de árvore assusta no Monte

A queda de uma árvore, nas imediações do Largo da Fonte, no Monte, causou esta tarde alguma apreensão a quem passava pelo local. De acordo com o que foi possível apurar, essa situação não causou feridos ou danos materiais. Os Bombeiros Voluntários Madeirenses já procederam à retirada da árvore, permitindo a normal circulação de viaturas no local, próximo das paragens de autocarros, antes de chegar ao Largo da Fonte.

Uma viatura dos Bombeiros Sapadores do Funchal também esteve no local no auxílio das operações.