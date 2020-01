PSP volta à estrada com radar segunda-feira

A Polícia de Segurança Pública vai voltar a realizar fiscalizações rodoviárias com utilização de radar, na próxima segunda-feira. Os controlos de velocidade acontecem à tarde, pelas 17 horas, na viexpresso, nos Moinhos, no Faial e no túnel do Cortado, em Santana.

Contudo, é preciso lembrar que podem ocorrer fiscalizações não divulgadas. A Polícia de Segurança Pública aconselha a todos os condutores “uma condução rodoviária prudente, exortando o cumprimento pelas normas constantes dos normativos legais vigentes, com especial incidência para o respeito pelos limites de velocidade dentro e fora das localidades e os limites de consumo de álcool aquando do exercício da condução automóvel.