PSP sensibiliza para o ‘bullying’ nas escolas da Madeira

A operação ‘Bullying é para fracos’, desenvolvida pela Polícia de Segurança Pública, teve por objectivo sensibilizar alunos, pais, professores e auxiliares de educação para esta questão.

Segundo o Comando Regional da PSP, a operação envolveu Divisões Policiais do Funchal, Câmara de Lobos e Machico e realizou-se entre os dias 16 e 25 de Outubro em escolas do 1.º, 2.º e 3.º ciclos e ensino secundário, com recurso a apresentações powerpoint e vídeos apelativos que enfatizaram as temáticas da violência entre pares, com ênfase no ‘bullying’ e também a abrangente área do ‘cyber bullying’.

“Foram envolvidos 65 elementos policiais, que permitiram impactar um universo de cerca de 1.473 alunos, pais e auxiliares através de 37 ações de sensibilização efectuadas em 23 estabelecimentos de ensino, bem como 46 contatos individuais com alunos materializados no âmbito desta operação, fruto da proximidade diária que o programa Escola Segura mantém no terreno, regularmente”, informou o Comando da PSP em comunicado.s