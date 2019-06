PSP sensibiliza crianças para época balnear

Entre os dias 27 e 31 de Maio, o Comando Regional da PSP desenvolveu a operação ‘Segurança Infantil’, que abrangeu um total de 1892 alunos de 43 estabelecimentos de ensino pré-escolar e 1.º ciclo.

No âmbito deste trabalho desenvolvido pelo Modelo Integrado de Policiamento de Proximidade, a PSP procurou sensibilizar as crianças para os cuidados a ter na época balnear, antecipando assim o período de férias escolares que se aproximam.

Foram exibidos dois filmes, onde o protagonista foi a mascote da PSP, o ‘Falco’.

Nestas iniciativas de cariz preventivo educativo, a PSP aproveitou também para divulgar o início da nova fase do projecto ‘Estou Aqui’ (hHps://estouaqui.mai.gov.pt/Pages/Home.htm) para o Verão de 2019, relembrando também aos pais sobre os cuidados a ter nestes períodos bem como as vantagens em aderir a este programa, o qual não tem custos e representa uma segurança adicional para a criança nos casos em que a mesma se possa perder.Veja os vídeos produzidos pela PSP em parceria com a Fundação PT nos seguintes links:

hHps://www.youtube.com/watch?v=YvdUu8Zwb-8

hHps://www.youtube.com/watch?v=u5Kz1xtULoI