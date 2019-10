PSP revista sem-abrigo no Funchal

Tal como tem vindo a acontecer nos últimos tempos, e depois de um indivíduo em situação sem-abrigo ter sido recentemente apanhado com algumas armas brancas junto à Escola Secundária Francisco Franco, a Polícia de Segurança Pública tem feito algumas revistas a sem-abrigo no Funchal, como forma de prevenir situações de risco.

Esta manhã a PSP voltou a revistar algumas pessoas em situação sem-abrigo junto ao túnel que liga a Rua Dr. Fernão de Ornelas à Rua Direita e Rua das Cadeia Velha mas, ao que foi possível apurar, não foram detectadas armas nem outros produtos ilícitos.

Tal como o DIÁRIO já noticiou, alguns comerciantes desta zona dizem sentir-se desesperados com o consumo de álcool, de estupefacientes e com as brigas que ocorrem com bastante frequência entre sem-abrigo neste local.

Segundo relataram ao DIÁRIO, “são mais de 13 os negócios que sofrem com as acções de pessoas

em situação sem-abrigo, um cenário que tem levado turistas e madeirenses a procurem outros espaços para jantar e almoçar”.