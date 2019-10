PSP registou 35 acidentes na Madeira

A Polícia de Segurança Pública registou na última semana um total de 35 acidentes nas estradas da Madeira. Destes, 8 sofreram ferimentos ligeiros, no Funchal, Câmara de Lobos, Ribeira Brava e Santa Cruz.

Entre os dias 25 e 30 de Outubro a PSP desenvolveu também uma série de operações de fiscalização rodoviária e acabaram por deter um condutor por falta de habilitação legal para o exercício da condução. Detectou ainda diversas contraordenações por infracção ao Código da Estrada e legislação avulsa.

O Comando Regional da PSP lembrou que entre os dias 1 e 3 de Novembro irá decorrer no concelho do Funchal a prova automobilística de automóveis antigos / clássicos – 5.ª Clássica do caminho dos Pretos e, no Curral das Freiras, a XXXVI Festa Castanha, com uma previsão de uma grande afluência de público, pelo que “a PSP aconselha a leitura dos Editais publicados pelas Câmaras Municipais respectivas com informação detalhada sobre as vias encerradas ou condicionadas ao trânsito, bem como a máxima prudência na circulação automóvel e estacionamento de viaturas, respeitando para o efeito a sinalização existente e orientação dos agentes da Polícia de Segurança Pública, de forma a evitar a ocorrência de acidentes, bloqueamento de acessos e desta forma garantir a fluidez de tráfego rodoviário”.