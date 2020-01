PSP recupera material furtado, em Santo António

A Polícia de Segurança Pública identificou ontem um homem em Santo António por introdução ilegítima com arrombamento numa residência. Com base nos indícios de prova recolhidos em sede de investigação foi emitido mandado de busca domiciliária, tendo sido possível apreender um par de óculos de sol que havia sido furtado e ainda 10 doses de cocaína, bem como duas doses de uma substância psicoactiva indeterminada, informou a PSP em comunicado. As investigações prosseguem no sentido de recuperar o restante material furtado.