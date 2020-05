PSP recupera carro de peixe furtado no Funchal

A Polícia de Segurança Pública conseguiu recuperar um carro de venda ambulante de peixe que tinha sido furtado recentemente no Funchal com o respectivo pescado no interior.

Na sequência das diligências policiais, foram identificados os autores do furto da viatura, localizado o receptador do produto furtado e a PSP procedeu à apreensão de 46 kg de atum, 12 kg de peixe espada, 4 kg de chicharro , 1 POS, 1 balança e outros utensílios utilizados na venda de peixe que foram entregues ao seu legítimo proprietários, adiantou o Comando Regional da PSP numa nota emitida.

Já os 3 suspeitos foram identificados, constituídos arguidos e sujeitos a termo de identidade e residência.

Na passada quinta-feira, a Esquadra de Investigação Criminal do Funchal procedeu à identificação de um cidadão do sexo masculino, com a idade de 32 anos, fortemente indiciado por furto a uma viatura, na Estrada Monumental. O mesmo foi constituído arguido no âmbito dos processos em curso, sendo que as investigações prosseguem no sentido de recuperar os materiais furtados pelo mesmo.