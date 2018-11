PSP recupera Bordado Madeira furtado no Funchal

A Esquadra de Investigação Criminal do Comando Regional da PSP recuperou cerca de 80 peças de Bordado Madeira, avaliadas em cerca de 6.000 Euros, suspeitas de terem sido produto de furto ocorrido na passada semana, em zona de produção fabril afecta à actividade de bordados regionais, no centro da cidade do Funchal.

Na sequência das diligências e da investigação efectuada, foi possível associar e identificar a actual detentora das peças de bordados furtadas, que foram no imediato apreendido ao abrigo do processo-crime existente, sendo a suspeita indiciada do crime de receptação.

A PSP continua a desenvolver as diligências policiais tidas por necessárias e complementares, com vista ao cabal esclarecimento dos factos e alerta que a compra de objectos cuja proveniência não seja legítima, geralmente por valores muito inferiores ao valor de mercado pode consubstanciar a prática do crime de receptação.

O Comando Regional da PSP da Madeira recomenda também a todos os cidadãos que sejam vítimas de furtos, roubos ou qualquer outro ilícito de natureza criminal, que contactem, no mais curto espaço de tempo, qualquer Esquadra da PSP a fim de accionar a intervenção policial em tempo útil e em prol de um melhor serviço à comunidade.