PSP Madeira deteve três suspeitos e apreendeu droga, armas e dinheiro

O Comando Regional da Madeira da Polícia de Segurança Pública informa que, no passado dia 2, realizou uma operação na área da freguesia de Santo António, concelho do Funchal, dando cumprimento a três mandados de busca emitidos pela autoridade judiciária, sendo efectuadas uma busca domiciliária, uma busca a uma associação sem fins lucrativos e uma busca a um estabelecimento comercial.

Desta operação resultou a detenção três de 3 indivíduos do sexo masculino com idades compreendidas entre os 21 e 45 anos de idade, que foram constituídos arguidos e sujeitos ao Termo de Identidade e Residência (TIR).

Foram ainda apreendidos 1 (um) bastão extensível, 7 (sete) armas brancas, 1 (uma) adaga, 160 doses de haxixe, 79,62 gr de estupefaciente suspeito de ser liamba e 1110 (mil cento e dez) euros em numerário.

A operação foi desencadeada na sequência de um processo em investigação na Esquadra de Investigação Criminal (EIC), com o apoio da Esquadra de Investigação e Fiscalização Policial (EIFP) da Divisão Policial do Funchal e do Grupo Operacional Cinotécnico da Força Destacada da Unidade Especial da Polícia (GOC/FD/UEP).