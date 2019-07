PSP lamenta morte de agente José Nelson Vieira

O Comando Regional da Polícia de Segurança Pública emitiu um comunicado onde confirma a morte do agente José Nelson Martins Vieira, que se encontrava internado no Hospital Dr. Nélio Mendonça, na sequência do incidente ocorrido na madrugada de domingo com uma arma de fogo, na esquadra no Aeroporto da Madeira.

“Apresentamos as sentidas condolências ao filho, esposa, pais, irmãos e demais familiares e amigos do nosso camarada falecido e solidarizamo-nos com a sua dor” pode ler-se na mesma nota, onde a PSP agradeceu as todas as pessoas envolvidas no seu socorro, nomeadamente aos Bombeiros Municipais de Santa Cruz, à EMIR e a todo pessoal das urgências e cuidados intensivos do Hospital Nélio Mendonça.

“Uma palavra de conforto e solidariedade a todos os colegas que mais de perto privavam com o nosso camarada José Nélson Vieira, em especial ao efectivo da Divisão de Segurança Aeroportuária da Madeira que recebeu com choque e consternação este trágico incidente”, acrescentou.