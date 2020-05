PSP identificou assaltantes de hotel no Funchal

Três indivíduos, com idades compreendidas entre os 23 e os 59 anos, foram identificados pela Polícia de Segurança Pública, no passado dia 2 de Maio, pela prática dos crimes de furto qualificado e receptação.

Os agentes policiais interceptaram dois autores de um furto perpetrado numa unidade hoteleira, com sede no concelho do Funchal, e ainda o receptador de algum material furtado, informou o Comando Regional da PSP em comunicado.

Conseguiram assim recuperar um computador portátil e diverso equipamento eléctrico, avaliado em 1.100 euros, tendo os artigos apreendidos sido restituídos ao seu legítimo proprietário após a corresponde formalização da queixa-crime.

Os suspeitos foram constituídos arguidos na sequência destas investigações, sendo que o processo seguirá os seus trâmites junto do Tribunal Judicial da Comarca da Madeira.