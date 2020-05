PSP fiscaliza descarte de máscaras, viseiras e luvas

O Comando Regional da PSP vai juntar-se a uma campanha de sensibilização e fiscalização desencadeada pela Europol na União Europeia para alertar para “a absoluta necessidade de as máscaras, viseiras e luvas já utilizadas serem sempre depositadas no lixo comum (e nunca na reciclagem), em recipientes de tampa fechada”, no âmbito da Operação Planeta Azul.

A PSP recorda que no novo contexto de calamidade pública, os cidadãos em geral deverão utilizar máscaras ou viseira para poderem aceder a serviços públicos, transportes públicos ou espaços comerciais.

“Essas máscaras e viseiras, bem como outros equipamentos de protecção, como fatos ou luvas, terão de ser tratados como resíduos perigosos e descartado, recolhido, transportado e tratado apropriadamente (legalmente prevista)”, informou a PSP.

Em termos operacionais, durante esta operação a Polícia procederá à fiscalização sucessiva e aconselhamento sobre as normas aplicáveis tanto junto dos cidadãos e espaços produtores de resíduos (comércio, unidades de saúde e outros) como, primordialmente, junto de pontos de recolha, transportadores e operadores/gestores de resíduos perigosos.

Por intermédio das redes sociais, garante que continuará a difundir conselhos práticos sobre a gestão do equipamento de protecção individual essencial a todos os cidadãos no presente contexto de contenção pandémica.