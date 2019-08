PSP deteve jovem na posse de droga e arma proibida no Funchal

O Comando Regional da PSP Madeira comunica a detenção de um cidadão do sexo masculino, com idade de 24 anos, pelo crime de tráfico de estupefacientes.

A detenção ocorreu na sequência de uma investigação levada a efeito pela Esquadra de Investigação Criminal do Funchal na zona de Santo António, a qual possibilitou a recolha de prova material e testemunhal suficientes para solicitar à entidade judiciária competente a emissão de mandados judiciais de busca domiciliária.

Assim foi possível proceder a buscas num estabelecimento comercial bem como numa residência, tendo sido apreendidas 78 doses individuais de uma substância denominada por haxixe, diverso material utilizado para o seu corte e embalagem, 585 euros em numerário e ainda uma arma proibida (soqueira).

O cidadão em causa foi presente ao Tribunal Judicial da Comarca do Funchal tendo-lhe sido aplicadas as medidas de coacção de apresentações periódicas e proibição de frequência de locais conotados com o tráfico de estupefacientes.