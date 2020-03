PSP deteve jovem de 20 anos por tráfico de estupefacientes no Funchal

A Polícia de Segurança Pública deteve, no passado sábado, um jovem de 20 anos pelo crime de tráfico de estupefacientes. A detenção ocorreu no âmbito de uma busca domiciliária em São Gonçalo, no Funchal.

A polícia apreendeu ainda 130 doses individuais de uma substância estupefaciente denominada por Haxixe, 27 doses individuais de uma substância estupefaciente denominada por cocaína e 1 planta de cannabis de pequena dimensão.

“O cidadão em causa recolheu aos quartos de detenção para efeitos de apresentação ao Tribunal Judicial da Comarca do Funchal no dia 16 de março de 2020, tendo-lhe sido aplicada a medida de coacção de Termo de Identidade e Residência”, refere nota da PSP.