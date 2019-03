PSP deteve cidadão estrangeiro com 325 doses de heroína no Funchal

Um cidadão estrangeiro de 62 anos de idade foi detido pela PSP pelo crime de tráfico de estupefacientes. De acordo comum comunicado do Comando Regional da PSP Madeira, a detenção ocorreu na passada semana, numa acção de fiscalização ocorrida numa das artérias da cidade do Funchal, na sequência de investigações relacionadas com a apreensão de estupefacientes, tendo sido possível apreender mais de 325 doses de heroína, algumas das quais tinham sido transportadas no interior do corpo do suspeito.

Depois de alguns dias internado devido à ingestão das cápsulas com estupefaciente, o cidadão em causa foi presente a tribunal na passada sexta-feira, tendo ficado em prisão preventiva.