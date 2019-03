PSP deteve 23 indivíduos na operação Carnaval

No decorrer da operação “Carnaval em Segurança”, o Comando Regional da PSP deteve 23 indivíduos e fiscalizou 2150 viaturas. Segundo uma nota emitida, foram detidos 5 indivíduos por tráfico de estupefacientes e apreendidos 9840 doses individuais de haxixe e 50 doses de cocaína. Foram também detidos 2 indivíduos por posse de arma ilegal.

“Foram detectadas 308 infracções ao código da estrada, tendo sido testados com álcool no sangue 510 condutores: destes, foram detidos 2 por taxa igual ou superior a 1,2 g/l no sangue e 7 foram autuados por taxa superior ao limite mínimo. Registo também para 2 detenções por falta de habilitação legal para o exercício da condução e 2 por recusa a submissão do teste do álcool”, informou a PSP.