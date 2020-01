PSP deteve 12 condutores embriagados nas estradas da Madeira

Um total de 12 condutores foram apanhados na última semana pela Polícia de Segurança Pública a conduzir embriagados. As detenções ocorreram no Funchal, Câmara de Lobos, Ribeira Brava, São Vicente e Santa Cruz.

Entre os dias 10 e 16 de Janeiro, foram também detidos 4 indivíduos por falta de habilitação legal para o exercício da condução, numa semana onde foram registados 60 acidentes de viação nas estradas da Madeira que provocaram 19 feridos ligeiros e um grave.

O Comando Regional lembra que “durante o próximo domingo irá decorrer no concelho do Funchal, entre as 08h00 e as 15h00, diversos encerramentos e condicionamentos de trânsito devido à Prova Desportiva ‘Maratona do Funchal 2020’, pelo que a PSP aconselha a leitura do Edital publicado pela Câmara Municipal do Funchal com informação detalhada sobre as vias encerradas ou condicionadas ao trânsito, locais de estacionamento proibido, desactivação de praças de táxis, zonas de embarque e desembarque dos transportes públicos, bem como a máxima prudência na circulação automóvel e estacionamento de viaturas, respeitando para o efeito a sinalização existente e orientação dos agentes da Polícia de Segurança Pública, de forma a evitar a ocorrência de acidentes, bloqueamento de acessos e desta forma garantir a fluidez de tráfego rodoviário”.