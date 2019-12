PSP confirma localização de homem que tinha desaparecido em Gaula no sábado

A Polícia de Segurança Pública confirmou, hoje, a localização e socorro de um homem com cerca de 70 anos, que tinha desaparecido em Gaula, no passado sábado. Tal como o DIÁRIO já havia avançado, o senhor foi encontrado no mesmo dia.

“Tratou-se de um cidadão do sexo masculino, com cerca de 70 anos e com problemas de saúde, o qual tinha desaparecido durante a manhã de sábado. Após a recolha de toda a informação relevante, a PSP em coordenação com o Serviço Municipal de Protecção Civil de Santa Cruz e familiares da pessoa desaparecida encetaram buscas em toda a freguesia de Gaula, com vista à localização do referido cidadão”, explica a PSP.

O senhor foi encontrado pelas 21 horas, “por uma patrulha da PSP após a identificação de um rasto deixado por pegadas do mesmo, nuns terrenos de difícil acesso”.

Devido às condições climatéricas adversas, o desaparecido encontrava-se em estado de hipotermia, pelo que foi transportado por um elemento policial até próximo da estrada onde veio a ser socorrido pelos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz.