PSP confirma detenção por tráfico de droga em Câmara de Lobos

O Comando Regional da Polícia de Segurança Pública confirmou que foi detido em flagrante delito um homem de 27 anos, no concelho de Câmara de Lobos, na última quinta-feira, pela prática do crime de tráfico de droga. Uma notícia avançada em primeira mão pelo DIÁRIO na edição impressa do passado domingo.

“A detenção ocorreu da prossecução de diversas diligências policiais desenvolvidas pela Divisão Policial de Câmara de Lobos relativas ao combate do consumo e tráfico de estupefacientes, através da qual apreendeu ao suspeito cerca de 30 doses de Liamba e 2 plantas em fase de crescimento desta mesma droga, as quais após o adequado tratamento serviriam para a sua posterior comercialização”, informou a PSP em comunicado.

O detido foi constituído arguido e prestado termo de identidade e residência, tendo os factos sido comunicados à autoridade judiciária competente.