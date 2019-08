PSP confirma detenção de homem por maus tratos a cão no Funchal

A Polícia de Segurança Pública confirmou, esta tarde, através de comunicado, a detenção de um homem de 43 anos, pelo crime de maus tratos a animais de companhia. De recordar que, tal como o DIÁRIO avançou no sábado, o caso ocorreu no Pico dos Barcelos, no Funchal, com um cão de raça pitbull a morrer devido a golpes infligidos com arma branca.

“O crime ocorreu na sequência de uma desavença familiar, tendo o seu autor provocado a morte a um animal de companhia – canídeo - através de uma arma branca, no interior da sua residência”, confirma a PSP.

A detenção do homem, nesse local, foi feita com base nas evidências e provas materiais obtidas no local.

O suspeito foi presente à Autoridade Judiciária junto do Tribunal Judicial da Comarca do Funchal no dia de hoje para efeitos de aplicação de medida de coacção.