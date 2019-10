PSP apreendeu 9.465 doses de droga na operação ‘Verão Seguro 2019’ na Madeira

A ‘Operação Verão Seguro 2019’, que decorreu de 15 de Junho a 30 de Setembro permitiu ao Comando Regional da PSP apreender 9.465 doses de droga. De acordo com a PSP foram apreendidas, em média, 88 doses de droga por dia, sendo que os principais tipos e quantidades de estupefacientes apreendidos foram 284 doses de haxixe, 7. 415 doses de heroína e 1. 766 doses de cocaína.

Neste contexto, a PSP apresenta os principais resultados desta operação, de um total de 147 operações policiais várias em 108 dias que, ao longo deste período, executou em toda a Região Autónoma da Madeira:

• Total de 152 detenções;

• As principais detenções foram por condução sob influência do álcool (98), condução sem habilitação legal (19), tráfico de droga (8), posse de arma ilegal (3), furtos (2), desobediência (2), agressão a agente (1), injúrias (1) e outras (3). Houve, ainda, 15 detenções por cumprimento de mandados;

• Total de 3 armas de fogo apreendidas;

• Apreendidas 10 outras armas (2 armas brancas e 8 armas de outros tipos);

• Total de 9 465 doses de droga: foram apreendidas, em média, 88 doses de droga por dia;

• Os principais tipos e quantidades de estupefacientes apreendidos foram: 284 doses de haxixe, 7 415 doses de heroína e 1 766 doses de cocaína;

• Fiscalizadas mais de 12 mil viaturas (12 358), tendo sido levantados 2 768 autos por infracções rodoviárias: uma média de 26 infracções diárias;

• Detectados 706 condutores em excesso de velocidade: 548 com infracções leves, 140 com infracções graves e 18 com infrações muito graves;

• Registadas 94 infracções por utilização do telemóvel durante a condução.