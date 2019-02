PSP apreende armas de fogo em Machico

A Polícia de Segurança Pública, através da Divisão Policial de Machico, apreendeu cinco armas de fogo, cinco quilos de pólvora, quinhentos cartuchos de calibre 12 mm e diversos componentes de armas de fogo, no âmbito de buscas domiciliárias realizadas na Ribeira Seca, em Machico.

De acordo com a PSP, foi necessário proceder à destruição da pólvora apreendida em local seguro, tendo sido para tal solicitada a intervenção da Equipa de Inactação de Engenhos Explosivos da PSP e a colaboração dos Bombeiros Municipais de Machico.

O Comando Regional da PSP recomenda a todos os cidadãos que, sempre que tenham conhecimento de situações suspeitas ou relacionadas com a prática de ilícitos, contactem, no mais curto espaço de tempo e por qualquer via, qualquer Esquadra da PSP a fim de accionar a intervenção policial em tempo útil e em prol de um melhor serviço à comunidade”.