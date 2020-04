O dia de sol levou hoje várias pessoas a fazer praia na Formosa, violando o estado de emergência que continua em vigor.

A Polícia de Segurança Pública deslocou-se ao local e advertiu-os que não poderiam estar naquele espaço.

Recorde-se que a Capitania do Porto do Funchal emitiu um edital datado de 16 de Março de 2020 que determinou a interdição de “todas as actividades desportivas e de lazer nas praias sob jurisdição da Capitania do Porto do Funchal”.