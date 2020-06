Processo de violência doméstica baixa para inquérito

O Ministério Público decidiu baixar o processo de violência doméstica para inquérito e não sujeitar a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coacção o indivíduo de 61 anos que no último sábado foi detido pela PSP após agredir a companheira, em São Martinho.

Tal como o DIÁRIO noticiou na edição impressa de hoje, o caso aconteceu no Caminho do Amparo. O indivíduo, polícia aposentado, estava bastante alterado e com sinais de embriaguez quando iniciou uma acesa discussão em casa, proferindo acusações e insultos à companheira, num aparente quadro de ciúmes.

Terá ainda empurrado a mulher para fora da residência e trancou a porta, impedindo-a de entrar.

Entretanto, quando a PSP chegou ao local foi mal recebida pelo suspeito, que juntou armas que tinha em casa e montou uma barricada para travar a entrada dos agentes.

Muniu-se de um bastão extensível, uma arma de electrochoques (‘taser’ para neutralizar e imobilizar desordeiros) e ainda um spray com gás pimenta (utilizado para dispersar tumultos).

Tentou ainda agredir um polícia mas acabou por ser imobilizado, algemado e transportado numa viatura policial para a esquadra. Foi depois levado ao Hospital Dr. Nélio Mendonça para receber tratamento e ser sujeito a uma avaliação psiquiátrica antes de recolher aos quartos de detenção.