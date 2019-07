Prisão preventiva para suspeito de homicídio no Jardim do Mar

O homem de 39 anos, suspeito de matar a mulher, no Jardim do Mar, fica em prisão preventiva, indiciado pelo crime de homicídio qualificado. O alegado homicida foi presente ao juiz, no Tribunal do Funchal, na tarde de hoje, onde ficou a conhecer as medidas de coacção.

O arguido não prestou declarações, num primeiro interrogatório que durou cerca de uma hora.

A vítima foi encontrada com claros sinais de violência, num crime que ocorreu ao final de noite de domingo, com o alerta a surgir pelas 2 horas de segunda-feira. O suspeito foi detido nessa manhã, pela PSP, na Calheta.

Tal como o DIÁRIO já havia dado conta, o suspeito passou grande parte do dia de ontem no Departamento de Investigação e Acção Penal, no Funchal, onde foi interrogado pela Polícia Judiciária. Pernoitou no Estabelecimento Prisional do Funchal e pelas 16 horas de hoje deu entrada em tribunal.