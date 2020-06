Prisão preventiva para suspeito de homicídio no Caniço

O suspeito de matar um homem de 61 anos, no passado dia 7 de Maio, na Rua da Olaria, no Caniço, vai aguardar julgamento em prisão preventiva, no Estabelecimento Prisional do Funchal, na Cancela.

O indivíduo, de 23 anos, foi hoje ouvido em primeiro interrogatório judicial no Tribunal Judicial da Comarca da Madeira, entre as 16h e as 20h30, onde ficou indiciado pelo crime de homicídio qualificado e pelo crime de condução sem habilitação legal para o efeito.

Tal como o DIÁRIO noticiou na edição impressa de hoje, o suspeito, que reside no Bairro da Nogueira, na Camacha, foi detido na sua habitação, na última quinta-feira, e conduzido para as instalações da Polícia Judiciária.

O indivíduo é suspeito da morte do sexagenário, que foi encontrado no dia 10 de Maio com as mãos amarradas à frente do tronco e a cabeça totalmente envolvida em película aderente, prostrado no poliban da sua residência com a torneira aberta e a água a correr.

Conforme foi noticiado na altura, o alerta foi dado às autoridades por uma irmã da vítima, tendo os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz e a Polícia de Segurança Pública sido mobilizados para o local, deparando-se com o homem sem sinais vitais. O homem terá sido estrangulado, na sequência de uma discussão com o presumível autor do crime, informou a PJ em comunicado.

O carro da vítima, que estava em parte incerta desde a altura do crime, foi encontrado no dia 11 de Maio, estacionado no Caminho Municipal dos Salgados, na Camacha, junto ao Centro de Saúde.