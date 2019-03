Prisão preventiva para 12 passageiros de cruzeiro apanhados com droga no Funchal

Os 12 passageiros do navio de cruzeiros ‘MSC Opera’ que foram detidos no Funchal com cocaína dissimulada em objectos que traziam na bagagem vão aguardar o julgamento em prisão preventiva. A medida de coacção foi anunciada esta tarde, após os arguidos indiciados pelo crime de tráfico de estupefacientes terem sido ouvidos em primeiro interrogatório judicial pela juíza Susana Mão de Ferro, titular do Juízo de Instrução da Comarca da Madeira.

Uma nota emitida esta tarde pela Comarca da Madeira adianta que confirma que os 12 arguidos são 6 homens e 6 mulheres, com idades entre os 20 e os 52 anos e revela que têm nacionalidades da Colômbia, República Dominicana, Espanha e Inglaterra.