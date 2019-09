Princípio de incêndio em padaria de São Martinho mobiliza bombeiros esta madrugada

Pelas 04h30 desta madrugada de 8 de Setembro, os Bombeiros Sapadores do Funchal receberam um alerta da Protecção Civil devido a uma nuvem de fumo proveniente de uma padaria situado no número 15 do Caminho de São Martinho.

Foram destacados dois meios e oito elementos da corporação que, chegando ao local, se depararam com a padaria deserta, a porta trancada e o forno ligado.

Os bombeiros retiraram do forno os dois tabuleiros esquecidos (aparentemente de pão) completamente carbonizados, procederam à ventilação do local para extrair o fumo e regressaram ao quartel, sem mais dados de maior registar.