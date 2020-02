O presidente do Governo Regional já chegou ao Centro de Operações do Serviço Regional da Protecção Civil, instalado no sítio do Amparo, na Ponta do Pargo. Miguel Albuquerque pretende inteirar-se da actual situação do incêndio que lavra desde a madrugada de segunda-feira.

De recordar que, tal como o DIÁRIO avançou, 47 operacionais e 18 meios terrestres, pertencentes a seis corporações de bombeiros estão a combater as chamas.