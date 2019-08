Presidente da Calheta fala em “fortes suspeitas de fogo posto” nos Prazeres

O presidente da Câmara Municipal da Calheta mostrou-se preocupado com as “fortes suspeitas de fogo posto” no Lombo da Rocha, nos Prazeres. Em declarações ao DIÁRIO, Carlos Teles lembrou que o alerta aos Bombeiros Voluntários da Calheta surgiu pela 1h57, numa freguesia que regista habitualmente uma taxa elevada de humidade.

Segundo apurou o DIÁRIO no local, a Polícia Judiciária está no Lombo da Rocha para recolher indícios que possam comprovar a existência de um crime de fogo posto.

No local encontram-se, neste momento, 20 bombeiros, bem como oito meios de combate a incêndios, entre eles o helicóptero, que já foi reabastecer e regressou aos Prazeres.

O autarca afirma que as chamas estão a consumir a zona entre o Hotel Jardim Atlântico e a zona comercial perto da Via Expresso, sendo que o incêndio se encontra activo. As chamas já não colocam as casas em perigo, embora tenham rondado algumas habitações. “A principal preocupação é não deixar o fogo passar um ribeiro existente no local, o que significaria passar para a outra encosta ”, acrescentando ainda a importância de proteger as casas.

“Esperemos que as coisas corram melhor da parte da tarde”, disse Carlos Teles.