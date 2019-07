Um homem com cerca de 30 anos decidiu aproveitar as ondas de ontem para praticar surf na praia da Lagoa, no Porto da Cruz, mas acabou ferido.

A vítima magoou-se numa rocha e teve de ser socorrida pelos Bombeiros Municipais de Machico.

A equipa assegurou o seu transporte para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde deu entrada com ferimentos num membro inferior.