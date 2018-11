A gare do Aeroporto do Porto Santo está a receber os passageiros dos aviões desviados da Madeira devido às condições climatéricas, nomeadamente do voo da companhia aérea Lufthansa.

Para além desta companhia aérea, ainda estão na placa um avião da TAP e outro da easyJet.

Recorde-se que o navio Lobo Marinho não fez viagem esta manhã para a ‘ilha dourada’, o que deixa os passageiros sem alternativa para chegar ainda hoje à Madeira.