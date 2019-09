Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram accionados, esta tarde, para proceder à abertura da porta de um carro, que tinha uma criança no seu interior.

A viatura encontrava-se estacionada num parque coberto na Rua do Hospital Velho, no Funchal, quando a portar se fechou, deixando as chaves e a criança no interior.

Os bombeiros estiveram no local e abriram a porta da viatura. A criança foi entregue à mãe sem necessitar de assistência médica.