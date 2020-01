A Polícia de Segurança Pública esteve esta manhã a multar alguns taxistas por estacionamento abusivo junto ao teleférico do Funchal.

Segundo foi possível apurar, vários taxistas têm recolhido clientes fora da praça de táxis, infringindo a lei.

De acordo com um testemunho, há taxistas que chegam a entrar dentro do parque de estacionamento do Almirante Reis para angariar clientes. Uma situação que tem deixado a PSP atenta.