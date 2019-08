Polícia Marítima confirma objecto encontrado na Calheta

A Polícia Marítima confirmou há instantes em comunicado a notícia avançada esta tarde pelo DIÁRIO, que dava conta de que uma embarcação marítimo-turística tinha detectado no mar da Calheta um objecto semelhante a “uma bomba de tipo militar”.

Segundo a mesma nota, foi solicitado ao comandante da embarcação que partilhasse uma foto do objecto que foi depois identificado como um marcador de posição no mar, cujo componente activo é um derivado do fósforo que reage com água e com a atmosfera entrando em combustão e produzindo fumo.

Para o local foi mobilizada uma equipa da Polícia Marítima e solicitado apoio à Esquadra da PSP da Calheta que movimentou o objecto para junto do ponto de recolha de lixo no interior da área de atracação, o que obrigou à evacuação de todas as pessoas que se encontravam num restaurante no perímetro de segurança com um raio de 150m.

O marcador foi removido em segurança e destruído pela Equipa de Inactivação de Engenhos Explosivos e Segurança em Subsolo da Unidade de Apoio Policial do Comando Regional da PSP, num dispositivo que contou com o empenhamento dos Bombeiros Voluntários da Calheta.