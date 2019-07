Polícia Judiciária salienta papel da PSP na detenção de suspeito de homicídio no Jardim do Mar

A Polícia Judiciária emitiu um comunicado onde dá conta da detenção de um suspeito pela prática de crime de homicídio qualificado e profanação de cadáver, no Jardim do Mar, e salienta o papel da Polícia de Segurança Pública em todo este processo. Tal como o DIÁRIO já havia avançado, o homem conheceu esta tarde as medidas de coacção pelo crime cometido na noite de domingo para segunda-feira.

“Sublinhe-se que a colaboração da PSP, quer na activação de um dispositivo alargado, quer na preservação de elementos de prova e no apoio às diligências subsequentes, foi essencial para indiciar fortemente as circunstâncias do crime e permitir a rápida apresentação dos factos às Autoridades Judiciárias competentes”, refere através de comunicado.