Polícia encontrou mulher desaparecida na Camacha

A PSP localizou ontem uma mulher com cerca de 80 anos que se encontrava desaparecida na freguesia da Camacha.

Segundo um comunicado emitido pelo Comando Regional da PSP, trata-se de “uma cidadã vulnerável em razão da idade e da sua condição física, que havia se ausentado no início da manhã da passada segunda-feira (03.02.2020) para uma das suas lides diárias, sem ter regressado à sua residência”.

Após o alerta, já no início da noite, a PSP de Santa Cruz mobilizou vários meios para localizar a referida cidadã, com a estreita colaboração dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, tendo as diligências resultado infrutíferas. A meio da manhã de ontem e após a recolha de toda a informação relevante junto de populares que a conheciam e a tinham visto pela última vez, a PSP conseguiu localizar a octogenária na freguesia da Camacha, num local recôndito, ao relento onde tinha permanecido imóvel durante a noite.

A idosa foi depois levada para o hospital numa ambulância dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz.