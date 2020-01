Polícia deteve homem na posse de várias drogas em câmara de Lobos

Um homem de 51 anos foi detido em flagrante delito pela PSP em Câmara de Lobos, pela prática do crime de tráfico e consumo de estupefacientes, informou o Comando Regional da Polícia de Segurança Pública da Madeira.

A detenção ocorreu no passado dia 5 de Janeiro, na sequência das “atribuições de prevenção e investigação do consumo e tráfico de estupefacientes” da PSP no concelho de Câmara de Lobos.

“A detenção ocorreu da prossecução de diligências policiais desenvolvidas pela Divisão Policial de Câmara de Lobos, no âmbito do combate ao tráfico de estupefacientes, tendo sido apreendido ao suspeito 146 doses individuais de Haxixe, 63 doses de Heroína, 30 doses de Liamba, 3 doses de Cocaína, duas balanças de precisão utilizadas para a pesagem do estupefaciente e 910 euros em numerário, cuja proveniência se suspeita que advenha do tráfico de estupefacientes”, refere a PSP na nota de imprensa.

O detido foi constituído arguido e prestado termo de identidade e residência, tendo os factos sido comunicados à autoridade judiciária competente.