Polícia desconfia que assassinato de cabeleireiro madeirense poderá estar relacionado com “drogas e sexo”

De acordo com o Correio da Manhã, depois de ter detido o alegado homicida do cabeleireiro madeirense que foi assassinado na Suíça, a polícia de Zurique desconfia de que o crime poderá estar relacionado com “drogas e sexo”.

O matutino avança hoje, na sua edição impressa, que o suspeito, um brasileiro, de 39 anos, e o madeirense terão se encontrado num bar gay e depois seguido para um hotel.

Ao que tudo indica, o crime ocorreu durante a madrugada de sexta-feira. Os hóspedes queixaram-se de barulho naquele quarto, onde o cabeleireiro foi assassinado, mas foi de manhã que o empregado de limpeza encontrou o corpo de Ricardo Marques Ferreira.

O Correio da Manhã avança ainda que a polícia suspeitou que o crime tivesse sido cometido por alguém ligado à vítima pelo facto de não ter havido arrombamento.

O suspeito foi detido pela manhã e não ofereceu resistência. Ainda não foi encontrada a arma do crime.

Recorde-se que Ricardo Marques Ferreira foi em tempos cabeleireiro de Cristiano Ronaldo.