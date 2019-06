Polícia baleado em esquadra na Madeira

Um polícia foi encontrado com ferimentos provocados por uma arma de fogo, nas camaratas da esquadra da PSP no Aeroporto da Madeira.

O agente, com cerca de 40 anos, não estava de serviço e deslocou-se à esquadra aeroportuária da PSP durante a madrugada, tendo sido encontrado pelas 3h30 prostrado no solo com um ferimento grave na cabeça, provocado por um disparo de uma arma, que terá sido causado pelo próprio.

Os Bombeiros Municipais de Santa Cruz foram alertados para esta situação e prestaram socorro à vítima, juntamente com a Equipa Médica de Intervenção Rápida.

O polícia encontra-se internado na Unidade de Cuidados Intensivos em estado crítico e sob prognostico reservado.