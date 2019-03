Com diversas escoriações no rosto, consequência de agressão, um individuo com idade entre os 25 a 30 anos foi esta madrugada socorrido pelos Bombeiros Sapadores do Funchal na Avenida Sá Carneiro. A vítima foi transportada em ambulância ao serviço de urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça, com a particularidade de ter sido acompanhada pela Polícia de Segurança Pública no próprio veículo de socorro.