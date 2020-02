Poeiras do Saara devem chegar à Madeira até amanhã

O tempo quente que se tem verificado no Arquipélago da Madeira vai continuar pelo menos até amanhã, mas provavelmente com uma nuvem de poeira à mistura.

Segundo Victor Prior, a tempestade de poeira oriunda do deserto do Saara, que inclusive já encerrou pelo menos três aeroportos do Arquipélago das Canárias, também deverá atingir a ilha da Madeira já a partir do final do dia de hoje mas essencialmente nesta segunda-feira, o que provavelmente irá motivar um aviso meteorológico por parte do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

“O vento é de Leste. Há grande quantidade de poeiras que estão a deslocar-se do continente Africano até à Madeira. Em princípio, amanhã será o dia de maior concentração destas poeiras e provavelmente também durante o dia de terça-feira”, explicou o director do Observatório Meteorológico do Funchal.

O meteorologista referiu que está prevista uma visibilidade de 5 km mas acredita que estas poeiras não irão afectar as operações no Aeroporto Internacional da Madeira.

“Provavelmente não irá afectar as operações aéreas, mas os 5 km é o limite e é uma situação a ser acompanhada”, adiantou.

Tal como tem sido noticiado, as ilhas Canárias têm sido atingidas por esta tempestade de areia desde sexta-feira, o que levou ao encerramento das operações em alguns aeroportos e ao cancelamento de diversas actividades públicas previstas para o Carnaval.