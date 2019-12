Pode cair neve nos picos da Madeira na segunda-feira

o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê queda de neve nos pontos mais altos da ilha da Madeira na próxima segunda-feira, 16 de Dezembro.

Segundo a previsão, actualizada pouco depois das 13h30 deste sábado, as condições meteorológicas no domingo e que continua segunda-feira, poderão ocorrer aguaceiros, por vezes fortes e acompanhadas de trovoada, mas que podem ser de neve nos picos da ilha.

Além disso, segundo o IPMA, na segunda-feira o vento será forte (35 a 50 km/h) de noroeste, com rajadas até 80 km/h, sendo forte a muito forte (40 a 60 km/h), com rajadas até 100 km/h nas terras altas.

Haverá uma pequena descida da temperatura. Para o dia seguinte, para já, não há previsão no sentido de agravamento do estado do tempo, mas sim uma melhoria, tanto é que a temperatura deverá subir ligeiramente.