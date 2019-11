Poço de rega evita tragédia no Chão da Ribeira (Porto Moniz)

Um poço de rega ‘travou’, este sábado à tarde, aquilo que poderia ter sido uma tragédia, na pacata localidade do Chão da Ribeira (Porto Moniz). Isto porque uma carrrinha de caixa aberta despistou-se na descida para a freguesia do Seixal e onde apenas um embate no referido reservatório de água evitou o pior.

Ainda assim, deste sinistro resultaram dois feridos graves, que foram desde logo encaminhados para o Centro de Saúde de São Vicente pela corporação de Bombeiros Voluntários de São Vicente e Porto Moniz, elementos esses que transportaram de seguida as duas vítimas para o serviço de urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Dado o declive do terreno, o desfecho para os dois ocupantes poderia ter sido fatal.