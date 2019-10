Os Bombeiros Municipais de Machico foram hoje alertados para um incêndio numa viatura na via rápida, no sentido Machico-Caniçal, à saída do túnel grande.

O pneu do carro rebentou e incendiou-se, mas não provocou danos nem feridos.

As chamas foram extintas com o apoio de uma viatura de combate a incêndios urbanos desta corporação.